Die Bundesliga35-Mannschaft des TC St. Johann feiert zum Auftakt einen 5:2-Sieg in Pregarten.

Was klar aussieht, war zum Teil hart umkämpft und ein wichtiger Sieg auf dem Weg Richtung Finalturnier. Das erste Gruppenspiel war für den Vizemeister von 2020 die erwartet schwierige Aufgabe. Der kurzfristige Einsatz von Topspieler Christopher Kas, der erst am Freitag von den US Open zurückgekehrt war, erwies sich als die richtige Entscheidung. Der Deutsche gewann das hochklassige Einser-Duell gegen Ondrej Tomiska (CZE) 7:6(5), 6:2 und mit Christoph Illmer auch das Doppel. Für das 4:1 nach den Einzeln sorgte außerdem das tschechische Duo Radim Zitko und Jan Hernych sowie Illmer. St. Johanns Punktegarant führte nach einer Aufholjagd und Abwehr eines Matchballs mit einem nervenaufreibenden 2:6, 7:6(4), 13-11 gegen Thomas Holzmann die Vorentscheidung herbei.

"Das war ein Match auf Messers Schneide und stellvertretend für die gesamte Partie. Das Glück war auf unserer Seite, aber hart erkämpft und deshalb verdient", sagt Illmer. Am Samstag gastieren die Pongauer in Stans. Die Tiroler unterlagen zum Auftakt bei Colony Wien 1:6. Mit einem Sieg wäre man in der Vierergruppe voraussichtlich nicht mehr aus den Top-2 zu verdrängen. "So einen Start kann man sich nur wünschen. Mit diesem Rückenwind wollen wir natürlich gleich in Stans das Obere Playoff fixieren," sagt Illmer. Gelingt das, würden die Pongauer beim Finalturnier auf eigener Anlage (17. bis 19. September) um den Meistertitel spielen.