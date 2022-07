In Salzburg ist alles angerichtet für Dominic Thiem

Österreichs Topstar bereitete sich in Barcelona aufs Heimturnier vor. Gasquet sagte sein Kommen ab.

Der erste Aufschlag bei den Salzburg Open auf der Tennisanlage des STC rückt immer näher. Die große Tribüne, die bis zu 1000 Zuschauer im Volksgarten ermöglicht, steht bereits. Bis Samstagabend werden noch letzte Kleinigkeiten erledigt, um Publikum und Spielern das bestmögliche Turniererlebnis zu garantieren.

Auch Österreichs Topstar Dominic Thiem wird am Samstag in Salzburg ankommen. Der in der Weltrangliste auf Platz 346 abgerutschte ehemalige Top-10-Spieler hatte unter der Woche in Barcelona mit dem russischen Weltranglisten-Achten Andrej Rublew trainiert. In Salzburg will er endlich seinen ersten Sieg seit mehr als 400 Tagen feiern.

Auf wen er in seinem Auftaktmatch am Dienstag (18 Uhr) trifft, erfährt Thiem erst nach der offiziellen Auslosung am Samstag. Klar ist jedenfalls, dass er vor vollem Haus spielt. "Dieser Tag ist wie das Finale schon lange ausverkauft", erklärt Turnierveranstalter Gerald Mandl. Für die übrigen Tage gibt es noch Tickets. "Wir haben aber jetzt schon mehr Karten verkauft als vergangenes Jahr am Ende der Turnierwoche", sagt Mandl.

Der Umzug von Anif in die Landeshauptstadt und allen voran die Verpflichtung von Superstar Thiem haben sich also gelohnt. Als drittgrößtes Tennisturnier Österreichs hat das mit 150.000 Dollar dotierte ATP-Challenger wieder etliche Topspieler an die Salzach gelockt. Die letzte prominente Verpflichtung war Ex-Top-10-Mann Fernando Verdasco, der nach seinem Ausscheiden in Wimbledon die dritte Wildcard erhalten hat. Die beiden anderen waren an Thiem und das Salzburger Großtalent Lukas Neumayer gegangen. Der 19-Jährige tritt zudem noch im Doppel an der Seite des Wieners Neil Oberleitner an.

Fix nicht mit dabei ist Richard Gasquet. Der Franzose spielt aktuell in Wimbledon groß auf und am Samstag seine Drittrundenpartie gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp. "Deshalb hat er leider kurzfristig zurückgezogen", erklärt Mandl. Als Nummer eins geht der Ungar Márton Fucsovics in das Salzburger Turnier.

Den Sprung ins Hauptfeld wollen am Sonntag und Montag die Lokalmatadore in der Qualifikation schaffen. Neben Anifs Bundesliga-Spielern Sandro Kopp und Peter Heller und dem Salzburger Benedikt Emesz hat auch das Tiroler Talent Daniel Zimmermann eine Wildcard für die Vorausscheidung erhalten.