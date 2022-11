Jakob Aichhorn kürt sich erstmals zum Hallen-Staatsmeister

24-jähriger Salzburger setzte sich im Finale gegen Favorit David Pichler in drei Sätzen durch.

Jakob Aichhorn hat sich am Samstag bei den Tennis-Hallen-Staatsmeisterschaften in Wien überraschend den Titel gesichert. Der an sechs gesetzte Salzburger setzte sich in einem hart umkämpften Finale gegen die Nummer eins des Turniers, David Pichler, mit 7:6, 3:6, 6:3 durch.

Halbfinale bisher bestes Ergebnis

"Ich bin sehr glücklich, dass es endlich mit meinem ersten Titel in der Allgemeinen Klasse geklappt hat", freute sich Aichhorn, der in der Tennis-Bundesliga für Anif aufschlägt. "Bislang war der Einzug ins Halbfinale mein bestes Ergebnis. Damit wäre ich bei der starken Konkurrenz auch heuer zufrieden gewesen. Aber so ist es natürlich viel schöner."

Im Viertelfinale Angstgegner besiegt

Auf dem Weg ins Finale hatte Aichhorn mehrere hohe Hürden zu überwinden. "Ich habe gewusst, dass es schon in der ersten Runde schwer werden könnte, da wirklich starke Leute in der Qualifikation gespielt haben", erzählt der Salzburger. Nach dem 7:6-6:3-Auftaktsieg über Marko Milosavljevic musste er im Achtelfinale gegen Linus Erhart über die volle Distanz. Zwar gewann der Salzburger den ersten Satz mit 6:4, im zweiten Durchgang gelang ihm gegen den Vorarlberger aber kein einziges Game mehr. Schließlich fiel die Entscheidung in einem finalen Tiebreak, in dem sich Aichhorn knapp durchsetzte. Im Viertelfinale traf er dann auf "Angstgegner" Jonas Gundacker. "Gegen ihn habe ich mich schon öfter sehr schwer getan", berichtet Aichhorn. Diesmal ließ der Salzburger aber nichts anbrennen und dem Wiener nur fünf Games.

Aufschlag machte den Unterschied

Im Halbfinale hatte Aichhorn wieder mehr zu kämpfen. Gegen Sebastian Ofner verlor er den Auftaktsatz mit 4:6, schlug aber mit 6:4 und 6:3 zurück und zog damit erstmals ins Endspiel um den Titel ein. Dort verlangte ihm David Pichler noch einmal alles ab. Den ersten Satz entschied Aichhorn im Tiebreak für sich, Pichler schaffte mit 6:3 den Satzausgleich. Im dritten Durchgang gelang Aichhorn das vorentscheidende Break zum 3:1. "Mein guter Aufschlag hat heute wohl den Unterschied ausgemacht. Damit habe ich ihn immer unter Druck setzen können und so nicht mehr viel zugelassen", verrät Aichhorn, der schließlich zum 6:3 ausservierte.