Der Titelfavorit in der Tennis-Landesliga ließ Eugendorf mit 7:2 im "Finale" keine Chance. Im Herbst wartet eine größere Herausforderung.

Der Union TCS Bergheim ist seiner Favoritenrolle in der Herren-Landesliga vollauf gerecht geworden. Die Mannschaft von Kapitän Soma Kesthely besiegte in der letzten Runde im direkten Duell der ungeschlagenen Vereine Eugendorf mit 7:2. "Hut ab vor den Jungen. Es war vor allem deshalb so eindeutig, weil sie ihre Leistung gebracht haben", hebt Kesthely die Siege von Julian Platzer und Adrian Weißer hervor. Die anderen Siege holten der Russe Matwej Chomentowski, Sebastian Kollmann und Florian Farnleitner. Nur Nils Muschiol punktete im deutschen Einser-Duell gegen Michael Noppinger für Eugendorf. Nun freuen sich die Bergheimer auf die Aufstiegsspiele in die 2. Bundesliga im Herbst, wenngleich es gegen die anderen Landesmeister ein sehr schwieriges Unterfangen wird. "Unser primäres Ziel ist auch nicht der Aufstieg, sondern dass die Jungen Erfahrung sammeln. Wir werden sehen, was mit der bestmöglichen Aufstellung dann möglich ist", sagt Kesthely.

Bad Hofgastein (0:9 in Niedernsill) steigt ab, GM Sports Anif II als Landesliga-B-Meister auf.