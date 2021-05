Die Lokalrivalen UTC und Union TCS gehen als Favoriten in die am Samstag beginnende Tennis-Landesliga. Bei den Damen kommt es gleich zum Auftakt zum "Endspiel".

Eine Woche nach der Landesliga B wird am Samstag (13 Uhr) auch in der höchsten Salzburger Spielklasse die Saison eröffnet. Im Gegensatz zu 2020, als Anif auf dem Weg in die 2. Bundesliga den Landesmeistertitel ebenso deutlich angekündigt wie eingefahren hatte, werden diesmal bescheidenere Ziele ausgegeben. Dass beide Favoriten aus Bergheim kommen, sorgt dennoch für Brisanz. "Meister zu werden wäre schön, ist aber kein Muss", üben sich der Union TCS und der UTC in vornehmer Zurückhaltung. Spätestens in der sechsten ...