Die Titelrennen sind entschieden

Henndorfs Damen sind Landesmeister, die STC-Herren stehen kurz davor.

Das Wochenende hat zwei klare Favoritensiege und damit die (Vor-)Entscheidung um die Tennis-Landesmeistertitel der Damen- und Herren-Liga gebracht. Während die Henndorferinnen Titelverteidiger Seekirchen im Generationenduell mit 6:1 (4:1) entthronten, marschieren die STC-Herren nach dem 7:2 (5:1) über stark ersatzgeschwächte Anifer dem Titel und den Aufstiegsspielen entgegen.

In exakt derselben Formation, mit der Henndorf schon den Staatsmeistertitel in der +35-Bundesliga geholt hatte, waren Denise Greilinger, Sandra Gruber, Susanne Kiss, Petra Grillenberger und Doris Dorfinger eine Klasse für sich. Nur US-College-Spielerin Karolin Kirchtag punktete gegen Greilinger für Seekirchen. Die Saison ist aber auch nach dem letzten Spieltag kommenden Samstag noch nicht vorbei. "Ich denke schon, dass wir die Aufstiegsspiele im Herbst bestreiten werden", erklärt Sandra Gruber, die heuer in elf Spielen unbesiegt ist, dass man das Turnier der Landesmeister um den Aufstieg in die 2. Bundesliga wohl in Angriff nimmt.

Selbiges visiert auch die Herrenmannschaft des Salzburger TC an. In Anif waren Nico Reissig und Co. ungefährdet. Nur Patrick Nyström verlor gegen Charly Zick. Die Gastgeber mussten fünf Topspieler vorgeben, drei davon waren beim abschließenden 3:6 in der Bundesliga in Schwaz engagiert. Zum Meistertitel will sich die Volksgarten-Truppe zwei Runden vor Schluss noch nicht gratulieren lassen. "Wir sind in einer sehr guten Position und wollen uns das natürlich nicht mehr nehmen lassen", sagt Vize-Kapitän Valentin Snobe vor dem möglichen Meisterstück am Samstag im Heimspiel gegen St. Johann. Die Pongauer besiegten Niedernsill 7:2 (5:1), womit nun in der unteren Tabellenhälfte vier Vereine innerhalb von drei Punkten liegen.

Landesliga A, Herren: Anif - STC 2:7, St. Johann - Niedernsill 7:2, UTC Bergheim - Union TCS Bergheim 1:8. Tabelle: 1. STC 4 Spiele/12 Punkte, 2. Union TCS Bergheim 4/9, 3. Anif 5/9, 4. St. Johann 4/5, 5. Eugendorf 4/4, 6. UTC Bergheim 4/4, 7. Niedernsill 5/2. Damen: Seekirchen - Henndorf 1:6, Rif - Eugendorf 1:6, Schwarzach - Maishofen 7:0. Tabelle: 1. Henndorf 4 Spiele/12 Punkte, 2. Seekirchen 4/8, 3. Eugendorf 4/7, 4. Schwarzach 4/6, 5. Rif 4/3, 6. Maishofen 4/0.