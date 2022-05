Meisterrennen in der Tennis-Landesliga wird mit einem Schlager eröffnet

Union TCS Bergheim empfängt GM Sports Anif zum Duell der Titelfavoriten in der Tennis-Landesliga, die heuer ein sehr hohes Niveau verspricht.

Zumindest laut Meldelisten startet am Samstag (13 Uhr) die womöglich beste Tennis-Landesliga aller Zeiten. Und das mitunter Beste kommt auch gleich zum Auftakt, wenn Titelverteidiger Union TCS Bergheim mit GM Sports Anif die nominell stärkste Mannschaft empfängt. Wenngleich keiner der beiden Vereine den Aufstieg in die 2. Bundesliga als klares Ziel definiert, so wird der Weg dahin jedenfalls über dieses Duo führen.

"Wir wollen um den Meistertitel mitspielen und, wenn alles gut läuft, auch um den Aufstieg", sagt ...