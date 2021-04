Der Saisonstart für die Amateure dürfte sich bis Pfingsten oder Anfang Juni verschieben.

Am Mittwoch gibt der Salzburger Tennisverband bekannt, ob die Mannschaftsmeisterschaft wie geplant am 8. Mai beginnt. Derzeit sieht es nach einer Verschiebung aus. "Mein Gefühl sagt mir, dass wir später in die Saison starten", sagt STV-Geschäftsführer Erich Mild. Derzeit ist Doppel oder in der Halle zu spielen nicht erlaubt. Ein möglicher neuer Saisonstart wäre mit Pfingsten oder dem ersten Juni-Wochenende avisiert. Viele Vereine und Spieler würden das begrüßen, da nach einer verpassten Wintersaison (Hallensperre) und der zuletzt schlechten Witterung die Sandplätze vielerorts erst Ende April fertig sind.