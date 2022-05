Liga-Betrieb meldet Rekordsaison

Viele der 4500 Hobby-Tennisspieler starten am Wochenende in die Meisterschaft.

Von den rund 20.000 Tennisspielern in Salzburg sind 14.300 als Mitglieder in Vereinen registriert. 4500 Frauen und Männer aller Alters- und Leistungsklassen messen sich im Ligabetrieb, viele der Hobbyspieler starten am Wochenende also in ihre Wettkampfsaison.

Der Salzburger Tennisverband (STV) vermeldet nicht nur bei den Mitgliedern einen Rekord, sondern auch bei den Mannschaften der Allgemeinen Klasse bei Männern und Frauen. Für den Großteil der 181 Herren- und 59 Damenteams beginnt die Liga am Samstag und Sonntag. "Es ist natürlich sehr erfreulich, dass Corona dem schon vor einigen Jahren verzeichneten Aufwärtstrend im Breitensport nichts anhaben konnte und es auch heuer eine Steigerung von rund zehn Prozent gibt", sagt STV-Geschäftsführer Erich Mild.

Traditionell wurde die Meisterschaft am vergangenen Samstag mit den zwei höchsten Herrenklassen eröffnet. Während die Landesliga A dieses Wochenende pausiert, greifen nun die Frauen ins Geschehen ein. Den Landesmeistertitel machen sich wohl wieder Titelverteidiger Seekirchen mit den College-Spielerinnen Karolin Kirchtag und Valentina Ivankovic sowie die routinierten Henndorferinnen um Denise Greilinger und Sandra Gruber unter sich aus. Auch die Bundesliga-Seniorenteams von Anif (+45) und Neumarkt (+55) starten am Samstag in die Saison.