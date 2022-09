Lukas Neumayer feiert mit Sieg in Madrid seinen bislang größten Erfolg

Salzburger bezwang im Finale Nicolas Moreno in zwei Sätzen. In Genua wartet zum Auftakt ein starker Lokalmatador.

Tennis-Toptalent Lukas Neumayer hat am Wochenende in Madrid sein bereits drittes ITF-Turnier in diesem Jahr gewonnen. Der 20-jährige Salzburger setzte sich im Finale mit 6:4, 6:1 gegen den Amerikaner Nicolas Moreno de Alboran durch. "In den ersten Runden habe ich mir noch etwas schwergetan, mir die Siege aber erkämpft", berichtet Neumayer, der im Turnierlauf keinen einzigen Satz abgab. "Im Halbfinale und Finale, wo es dann gegen die richtig guten Gegner gegangen ist, habe ich dann aber extrem stark gespielt."

Der Sieg beim mit 25.000 Dollar dotierten Future-Turnier war Neumayers bislang größter Karriereerfolg und sollte ihn in der Weltrangliste kräftig nach vorn katapultieren. Lag er vor seinem Start in Madrid noch auf Rang 333, dürfte er nun sogar unter die Top 300 der Welt rutschen.

Von Madrid ging es am Samstag gleich weiter nach Italien, wo er bei einem Challenger-Turnier in Genua antritt. Zwar bleibt dem Salzburger dort der Gang durch die Qualifikation erspart, allerdings wartet zum Auftakt gleich Lokalmatador Marco Cecchinato.