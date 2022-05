Lukas Neumayer hat ersten Sieg auf der Challenger-Tour im Visier

Salzburgs Tennisprofi schlägt diese Woche in Mauthausen auf. In der Weltrangliste soll es weiterhin stetig nach oben gehen.

Am Freitag noch auf Sardinien im Einsatz, am Sonntag stand schon wieder eine Trainingseinheit in Mauthausen auf dem Programm. Dass es für Lukas Neumayer knapp nicht für sein erstes Endspiel bei einem 25.000-Dollar-Turnier gereicht hatte, war da längst abgehakt. "Der erste Satz war sehr stark und auch die Leistung über das gesamte Match absolut in Ordnung", erzählt der Salzburger Tennisprofi über das 6:1, 4:6, 4:6 gegen den Serben Miljan Zekić, die Nummer 285 der Welt, in Santa Margherita di Pula.

...