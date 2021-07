Salzburger reichte ein Satzgewinn zum Aufstieg.

Lukas Neumayer hat beim ATP-Turnier in Kitzbühel die erste Quali-Runde überstanden. Der 18-jährige Radstädter setzte sich am Samstag gegen den n vier gesetzten Argentinier Juan Ignacio Londero durch. Der erste Satz war heiß umstritten, Neumayer setzte sich aber im Tiebreak mit 9:7 durch. Danach gab Londero auf.

Trotz des abrupten Endes war die Freude bei Neumayer groß. "Zu Beginn war es für mich schwer reinzukommen. Zum ersten Mal in einem so großen Stadion, das hat mich ziemlich beeindruckt. Aber ich bin dann immer besser ins Spiel gekommen. Und dann am Schluss war ich im zweiten Satz der bessere Spieler. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin happy, eine Runde weiter zu sein", erklärte der junge Salzburger.