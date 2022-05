Lukas Neumayer verpasst erstes 25er-Endspiel knapp

Der Salzburger Tennisprofi unterlag im Halbfinale von Prag in drei Sätzen.

Wie vor zwei Wochen auf Sardinien hat Tennisprofi Lukas Neumayer abermals seine gute Form bei einem 25.000-Dollar-Turnier unter Beweis gestellt, für den großen Wurf in Form seines ersten Titels dieser Turnierkategorie reichte es aber auch in Prag nicht. Der 19-jährige Radstädter unterlag im Halbfinale dem Tschechen Martin Krumich 5:7, 6:4, 2:6.

"Eine harte Niederlage", resümierte Neumayer, der dennoch dank acht ATP-Punkten von seiner bisher besten Weltranglistenposition 446 ein paar Plätze nach oben klettern wird. Nach einigen Tagen Pause und Training in der Heimat geht es für Neumayer am Sonntag in der 1. Bundesliga weiter, wenn der UTC Radstadt zum Saisonauftakt im Salzburger Derby den TC GM-Sports Anif empfängt.