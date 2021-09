Der Radstädter Tennisprofi steht beim 15.000 Dollar-Turnier in Bad Waltersdorf nach zwei Siegen im Viertelfinale und setzte seine Siegesserie im Doppel fort.

Lukas Neumayer sammelt weiter ATP-Punkte. Der 18-jährige Radstädter steht nach zwei Siegen im Viertelfinale des ITF-Turniers in Bad Waltersdorf. Zum Auftakt setzte sich der Weltranglisten-761. gegen den Kroaten Alen Rogic-Hadzalic (ATP-Nr. 1187) 7:6(8), 6:0 durch, im Achtelfinale bezwang Neumayer den Slowenen Tom Kocevar-Desman (670) 7:5, 6:2.

Im Duell um sein zweites Halbfinale auf der Future-Tour trifft Neumayer am Freitag auf den Italiener Omar Giacolana (668). In der Vorwoche hatte sich Salzburgs Nummer eins im Doppel seinen ersten internationalen Titel gesichert. Auch nun steht er mit seinem Wiener Partner Neil Oberleitner bereits im Halbfinale.

Weniger erfolgreich lief es diese Woche für die anderen zwei Salzburger Profis. Benedikt Emesz verlor in Bad Waltersdorf in der ersten Runde gegen den Deutschen Timo Stodder (860), Sieger des erstes Turniers in der Steiermark, 4:6, 1:6. Jakob Aichhorn musst beim ebenfalls mit 15.000 Dollar dotierten Future-Turnier in Allershausen (Deutschland) zum Auftakt wegen einer Handgelenksverletzung aufgeben.