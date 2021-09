Der Radstädter Tennisprofi gewinnt seinen zweiten internationalen Doppel-Titel in Serie und fordert diese Woche beim ATP-Challenger in Tulln einen US-Open-Starter.

Ein internationaler Titel - was ihm im Einzel noch verwehrt geblieben ist, hat Tennisprofi Lukas Neumayer im Doppel in acht Tagen gleich zwei Mal auskosten dürfen. An der Seite des Wieners Neil Oberleitner holte sich der 18-jährige Radstädter auch beim zweiten 15.000-Dollar-Turnier in Bad Waltersdorf den Turniersieg. Neumayer und Oberleitner besiegten im rein österreichischen Finale Lenny Hampel/David Pichler 1:6, 6:0, 10-5 und wurden mit einer Wildcard für das ATP-Challenger in Tulln belohnt. Neumayer bekommt diese Woche aber auch im Einzel die Chance, sich in der Heimat mit der erweiterten Weltklasse zu messen. Denn einige Profis, die bei den US Open in der ersten Woche ausgeschieden waren, sind in Niederösterreich am Start. So etwa der junge Däne Holger Rune, der eben erst Novak Djokovic in New York gefordert hatte. Auch Neumayers Auftaktgegner Jiri Vesely (CZE), als Weltranglisten-90. zweitgesetzt, reist direkt vom Grand-Slam-Turnier an. Dass er sich gegen solche Kontrahenten behaupten kann, hat Neumayer beim ATP-Turnier in Kitzbühel bewiesen. Nun gibt es nach dem Challenger in Anif die nächste Chance in der zweithöchsten Liga. Auch der Salzburger Benedikt Emesz ist im Doppel am Start.