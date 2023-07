Tennis-Nachwuchs traf sich in Rif zum Kräftemessen

Severin Schwarz, Klara Kogler und Anna Lena Demmelbauer brachten Gold zurück in den Pongau.

Vor Kurzem lud man in Rif unter besten Bedingungen zum 1. Turnier des Sparkasse Jugend & Kids Cup Sommer 2023. In insgesamt sechs Burschen- und drei Mädchenwertungen nahmen rund 100 Kinder und Jugendliche teil.

Und auch der Pongauer Tennis-Nachwuchs konnte in einigen der Wertungen aufzeigen. Bei den Boys U9 schaffte Severin Schwarz vom TC St. Johann den Sprung auf Platz eins. In der U10-Wertung war es Johannes Kogler vom UTC Radstadt, der sich als bestplatzierter Pongauer hinter dem Eugendorfer Felix Größenwang den herausragenden zweiten Platz sicherte.

In der U12 der Mädchen gab es kein Vorbeikommen an einem Radstädter Tennis-Talent. Klara Kogler setzte sich im Finale gegen ihre oberösterreichische Kontrahentin Lena Angleitner durch und kehrte mit Gold in den Ennspongau zurück.

Anna Lena Demmelbauer vom TC St. Johann bewies dann in der U14 ihr vielversprechendes Talent, kämpfte sich durch bis ins Finale und verwies in einer spannenden Endrunde Johanna Schernthaner vom Halleriner TC auf Platz zwei.