Nadal-Bezwinger Seppi gibt sein Debüt für Anif

Bundesliga-Derby: Radstadt erwartet spannendes, hochklassiges Tennisfest.

Der erste Höhepunkt in Salzburgs Tennisjahr steigt am Sonntag (ab 11 Uhr) in Radstadt. Denn gleich zum Bundesliga-Auftakt empfangen die Pongauer den TC GM-Sports Anif zum ersten Salzburger Derby seit Jahrzehnten. Ein prestigeträchtiges Derby, das es in sich hat. Ein Derby, das schon ein klar richtungsweisendes Duell wird. Der Sieger hat gute Chancen auf einen Platz im Finalturnier um den Meistertitel, für den Verlierer beginnt der Kampf um den Klassenerhalt.

Titelverteidiger Irdning, der mit Ausnahme von Dominic Thiem Österreichs Davis-Cup-Team stellt, ist klarer Favorit in der Fünfer-Gruppe. Im Rennen um den für das Meister-Play-off nötigen Platz zwei hat sich Anif mit Toplegionären in Stellung gebracht. "Unser Ziel ist das Final Four. Dafür ist ein Derbysieg wohl Pflicht. Ich glaube, es wird eine sehr interessante Partie", sagt Kapitän Bernd Kößler. Die Ambitionen des Aufsteigers zeigt schon die erste Aufstellung, in der Andreas Seppi herausragt. Der Südtiroler war bis Jänner 17 Jahre lang nahezu durchgehend in den Top 100 der Weltrangliste, die Nummer 18 der Welt und hat etwa Roger Federer und Rafael Nadal auf seiner Abschussliste. Hinter Seppis Landsmann Alessandro Giannessi gehören Salzburgs Spitzenspieler Jakob Aichhorn, Gregor Ramskogler und Kößler zum Stammpersonal.

Die Gastgeber wollen ihrerseits nichts mit dem Abstieg zu tun haben und sich vor heimischer Kulisse - erwartet werden an die 500 Zuschauer - aber nicht nur teuer verkaufen. "Ich denke schon, dass wir, außer gegen Irdning, gegen jeden auf Augenhöhe sind", sagt Radstadt-Kapitän Gerald Kamitz. Das tschechische Duo Vit Kopřiva und Lukáš Rosol dürfte die beiden Legionärsplätze einnehmen. Lokalmatador Lukas Neumayer hatte zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen, sollte bis Sonntag aber fit werden. Außerdem hofft Radstadt auf Punkte von Benedikt Emesz, der diese Woche in Kairo seinen ersten ATP-Punkt im Einzel einfuhr. "Wir hoffen auf schönes Wetter, dann wird es ein Tennisfest", verspricht Kamitz.