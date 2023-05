Tennis-"Nationalteam" gastiert in Anif

Anif empfängt in der 1. Bundesliga Serienmeister am Freitag (11 Uhr) Irdning, der viele Davis-Cup-Spieler in seinen Reihen hat. Radstadt kann nach einem kuriosen Saisonstart im Heimspiel gegen Hartberg erstmals in Bestbesetzung antreten.

BILD: SN/GEPA Dennis Novak (l.) und Jürgen Melzer sind im Aufgebot von Serienmeister Irdning, der am Freitag in Anif gastiert. BILD: SN/GEPA Lokalmatador Lukas Neumayer verstärkt Radstadt im Heimspiel am Freitag.