Neumayer gab gegen Ofner nur ein Spiel ab

Salzburger stürmte ins ÖM-Halbfinale. Dort wartet sein Doppelpartner.

Für den Salzburger Lukas Neumayer läuft die Generalprobe für das "Salzburg Open" im Volksgarten bislang bestens. Der 19-Jährige ließ am Freitag im Viertelfinale der Tennis-Staatsmeisterschaft in Oberpullendorf Patrick Ofner keine Chance und fegte den Niederösterreicher mit 6:1, 6:0 vom Platz. Damit hat Neumayer im gesamten Turnierverlauf bislang erst fünf Games abgegeben.

Im Halbfinale am Samstag trifft der Radstädter nun ausgerechnet auf seinen Doppelpartner Neil Oberleitner, an dessen Seite er bei der Staatsmeisterschaft das Doppelfinale bestreitet und danach auch in Salzburg an den Start gehen wird. Der Wiener stieg kampflos auf, da Titelverteidiger Sebastian Ofner erkrankungsbedingt w. o. gab. Der Radstädter Benedikt Emesz verlor am Freitag sein Viertelfinalmatch gegen den an Nummer zwei gesetzten Steirer Filip Misolic mit 3:6, 5:7.

Im Damenbewerb ist Betina Stummer im Achtelfinale erst nach hartem Kampf ausgeschieden. Die 39-jährige Salzburgerin verlangte Melanie Klaffner in einer mehr als dreistündigen Partie alles ab. Den ersten Satz gewann sie sogar mit 6:1, schließlich verlor sie aber den Entscheidungssatz mit 4:7 im Tiebreak. "Ich habe mir heute wieder gedacht: Sie hat so viel Freude am Spiel und so einen Kampfgeist, das kann sich jeder bei ihr abschauen", zeigte sich auch Siegerin Klaffner von der Leistung der Salzburgerin beeindruckt. Arabella Koller verlor im Viertelfinale mit 7:6, 3:6, 3:6 gegen die Kärntnerin Elena Karner.