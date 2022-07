Neumayer ließ Doppelpartner keine Chance und zog ins Finale ein

Radstädter spielt sich bei den Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf für sein Heimturnier warm. Im Finale wartet Emesz-Bezwinger Filip Misolic.

Lukas Neumayer scheint bereit für das große Heimturnier auf der STC-Anlage. Der 19-jährige Radstädter zog am Samstag ins Einzelfinale der Tennis-Staatsmeisterschaft in Oberpullendorf ein und blieb auch im Semifinale gegen seinen Doppelpartner Neil Oberleitner ohne Satzverlust. Insgesamt hat Neumayer auf dem Weg ins Endspiel lediglich acht Spiele abgegeben.

Das Halbfinale dominierte er von Beginn an klar. Neumayer freute sich über eine "richtig gute Leistung. Ich habe dort weitergemacht, wo ich gestern aufgehört habe. Ich habe das, was ich mir vorgenommen habe, gut umgesetzt - und wenige Eigenfehler gemacht." Sein Gegner zeigte sich nicht nur auf dem Platz beeindruckt. "Er hat mir gar keine Luft gelassen, um mein Spiel zu spielen. Mein aggressives Spiel konnte ich ihm nicht aufzwingen", gestand Oberleitner. "Er hat mich vom Service und vom ersten Ball weg unter Druck gesetzt. Ich konnte dann nicht wirklich den Weg ans Netz finden. Und wenn ich dann mal die Chance hatte, habe ich ein paar Fehler gemacht."

Nun will Neumayer auch den letzten Schritt zu seinem ersten Titel machen. "So ein Staatsmeistertitel war eigentlich vorm Jahr immer das Ziel, das wäre schon sehr cool", meint der Salzburger. Im Endspiel trifft er nun am Sonntag auf Filip Misolic, der zuvor Neumayers Radstädter Clubkollegen Benedikt Emesz ausgeschaltet hat. "Filip spielt eine richtig gute Saison, richtig solide, macht wenig Blödsinn. Aber ich konzentriere mich auf mein Spiel", betont Neumayer.

Im Doppelfinale blieb dem Salzburger und Partner Oberleitner das Happyend verwehrt. Die beiden mussten sich David Pichler und Patrick Ofner mit 1:6, 5:7 geschlagen geben.