Während die Großgmainerin um Gold spielt, gab es für Lukas Neumayer und Gabriel Schmidt in den Tennis-Halbfinalkrimis kein Happy End.

Sieben waren am Start, sechs im Viertelfinale und drei im Halbfinale - der Sprung ins Endspiel bei den Tennis-Staatsmeisterschaften im Wiener Colony Club war aus Salzburger Sicht aber nur Arabella Koller vergönnt. So souverän sich die 20-Jährige ins Finale spielte, so knapp scheiterten Lukas Neumayer und Gabriel Schmidt am erhofften Salzburger Gold-Duell.

Koller besiegte Claudia Gasparovic (NÖ) 6:3, 6:2 und gab im Turnier bisher nur 14 Games ab. In ihrem dritten Endspiel bei Staatsmeisterschaften spielt sie nun um ...