Aufsteigen wollen die Tennis-Herren des Post SV zwar nicht, für das anstehende Entscheidungsspiel um die Landesliga-Krone gegen Anif werden sie sich trotzdem noch einmal kräftig verstärken.

Mit einem 9:0-Sieg über den HSV Wals hat sich Anif am Wochenende für das anstehende Spitzenspiel der Tennis-Landesliga warmgeschossen. Auch ohne Routinier Gerald Mandl, der wegen einer Zerrung pausieren musste, ließen sie ihrem Gegner keine Chance und gaben lediglich zwei Sätze ab. Im Topduell setzte sich Bernd Kößler gegen den Deutschen Fabian Pronnet glatt mit 6:3, 6:2 durch.

An der Ligaspitze thront aber weiterhin der Post SV, der Anif am Samstag (11 Uhr) zur Entscheidung um den Meistertitel empfängt. "Auch wenn wir nicht aufsteigen wollen, war der Titel immer unser großes Ziel", erklärt Post-Mannschaftsführer Marc Kittinger, der das vorgezogene Finale in besonders starker Aufstellung bestreiten wird. "Ich will nicht zu viel verraten, aber wir werden mit mehr und stärkeren Legionären als sonst antreten", kündigt er an. Zudem ist auch Florian Linke rechtzeitig wieder genesen.

Noch enger als an der Spitze geht es im Tabellenkeller zur Sache. Hier kämpfen mit dem STC, Niedernsill und Wals noch drei Teams um den Klassenerhalt.

Herren-Landesliga A: Anif − HSV Wals 9:0, Niedernsill − St. Johann im Pongau 2:7, Eugendorf − STC II 6:3. Tabelle: 1. PSV Salzburg 12 Pkt., 2. Anif 11, 3. St. Johann 6, 4. Eugendorf 5, 5. STC II 4, 6. HSV Wals 4, 7. Niedernsill 3.

Damen-Landesliga A: Oberalm − Henndorf 2:5, Schwarzach − Radstadt 5:2, Seekirchen − Rif 7:0. Tabelle: 1. Seekirchen 12, 2. Henndorf 11, 3. Oberalm 6, 4. Radstadt 4, 5. Schwarzach 2, 6. Rifer Tennisclub 1.

Quelle: SN