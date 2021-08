Der Radstädter Tennisprofi siegte in Bad Waltersdorf an der Seite von Neil Oberleitner.

Salzburgs Tennishoffnung Lukas Neumayer hat den ersten internationalen Titel geholt. Der 18-jährige Radstädter siegte in Bad Waltersdorf, einem mit 15.000 Dollar dotierten Event der ITF-Future-Tour, im Doppel an der Seite des Wieners Neil Oberleitner. Im Endspiel bezwang das Duo die kroatisch-österreichische Paarung Admir Kalender/Lukas Krainer 5:7, 6:3, 10-7. Im Einzel war Neumayer wie Jakob Aichhorn und Benedikt Emesz in der ersten Runde ausgeschieden. Schon diese Woche geht es mit einem weiteren Turnier in Bad Waltersdorf weiter, ehe das ATP-Challenger und das Bundesliga-Finalturnier in Tulln auf dem Programm steht.