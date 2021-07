Das ATP-Challenger in Anif soll für viele Tennisprofis nur eine Station am Weg zur großen Karriere sein. Hier geht es auch ums finanzielle Überleben.

Wer die Topstars fast wöchentlich im Fernsehen bewundert, der hat schon als talentierter Nachwuchsspieler seinen Traumberuf schnell auserkoren: Tennisprofi. Dass es nur ein winziger Bruchteil davon auf die ganz große Bühne schafft und welch steiniger Weg es bis dahin ist, das zeigt etwa die ATP-Challenger-Tour, die diese Woche in Anif gastiert. Es ist dies ein Aufeinandertreffen von den weltweit hoffnungsvollsten Aktien und bekannten Namen, die ihr Comeback starten. Mit demselben Ziel: den Sprung so schnell wie möglich auf die ATP-Tour zu schaffen.

Ein Profi, der sich seit einigen Jahren auf diesem Niveau misst, ist Lucas Miedler. Der 25-jährige Niederösterreicher war die Nummer 204 der Welt, ehe ihn ein umstrittenes und nun wieder abgeschafftes ATP-Punktesystem weit zurückwarf. Punkte bedeuten letztlich auch Geld und Geld gibt es bei Challenger-Turnieren, also in der zweiten Kategorie, nicht zu verdienen. "Ohne Sponsoren könnte ich es mir nicht leisten", sagt Miedler. So reist Österreichs fünftbester Tennisspieler derzeit sogar ohne Trainer, weil es das Budget nicht zulässt.

"Es ist unverständlich, dass man in der erweiterten Weltklasse schauen muss, wie man über die Runden kommt", kritisiert Miedler die ATP, die offenbar nur 17 Prozent der Einnahmen an die Spieler ausschüttet. Dazu kommt das extreme Preisgeld-Gefälle, das in keiner Relation zum Leistungsniveau steht, sowohl bei einem Turnier als auch im Vergleich zur ATP-Tour. Ein Erstrundenverlierer in Anif bekommt 1300 Euro brutto. Das reicht meist nicht einmal, um die Spesen abzudecken. Erst die konstante Teilnahme an Grand-Slam-Turnieren, die in finanzieller Hinsicht als Break-even-Punkt gilt, ist für alle Challenger-Spieler das Ziel. Bedeutet: Nur rund 100 von Tausenden Profis können gut von ihrem Tun in einer Weltsportart leben.

So ist etwa auch Peter Heller neben Sponsoren auf Bundesliga-Engagements in Deutschland und Österreich angewiesen, um sich die Karriere finanzieren zu können. "In einer Mannschaft zu spielen macht Spaß und ist notwendig, damit ich auf Turniere fahren kann", sagt der Deutsche, der Anif heuer in die 1. Bundesliga führte. Andererseits sind es zwei bis drei Monate, in denen die Profis kaum ATP-Punkte sammeln können. Das ist noch leichter zu verschmerzen - für den Traum zum großen Durchbruch.

Achtelfinale in Anif: Cuevas (URU-2) - Petrovic (SRB) 6:1, 6:4; Jarry (CHI) - Heller (GER) 6:2, 6:4; Lehecka (CZE-Q) - Muller (FRA) 6:2, 6:4; Londero (ARG) - Watutin (RUS-LL) 6:0, 2:6, 6:0; Doppel-Viertelfinale:Erler/Neuchrist (AUT) − Doumbia/Reboul (FRA) 6:4, 6:4; Bagnis/Galdos (ARG/PER) - Aichhorn/Ramskogler (AUT) 6:2, 6:3; Galloway/Lawson (USA) − Huesler/Miedler (SUI/AUT) 7:5, 6:2.

Viertelfinale am Freitag (ab 11): Cuevas - Londero, Jarry - Lehecka, Coria (ARG-3) - Rola (SLO), Bagnis (ARG-4) - Dzumhur (BIH). Doppel (15): Erler/Neuchrist − Galloway/Lawson.