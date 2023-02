Prominente Verstärkung für das Tennisturnier in Salzburg

Ex-Skistar Philipp Schörghofer vermarktet das ATP-Challenger im Volksgarten. Ob Dominic Thiem wieder aufschlägt, ist offen. Jürgen Melzer erwartet im Juli ein attraktives Starterfeld.

Der Auftritt von Dominic Thiem im vergangenen Juli am Salzburger Tennisclub ist den Fans in Erinnerung. Für zumindest drei weitere Jahre soll das ATP-Challenger den Höhepunkt im Salzburger Tennisjahr darstellen. Die Vorbereitungen für die dritte Auflage laufen. Vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht ist das Veranstalter-Duo Gerald Mandl und Günter Schwarzl gefordert, um das Budget von 300.000 Euro aufzustellen. Dafür hat man sich mit Philipp Schörghofer, der mit der Sportmanagementfirma RK&P zahlreiche Skistars betreut, professionelle und prominente Verstärkung an Bord geholt. ...