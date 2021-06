Pongauer gewannen in Telfs mit 6:3 - Anif in Liga zwei weiter ungeschlagen.

Aufsteiger Radstadt hat am Samstag seinen ersten Sieg in der 1. Tennis-Bundesliga gefeiert. Die Pongauer, die eine Woche zuvor ihr Debütspiel gegen den WAC noch mit 3:6 verloren hatten, setzten sich in Telfs mit 6:3 durch. Mit dabei war diesmal auch Toptalent Lukas Neumayer. Die Strapazen der kurzfristigen Anreise nach seiner Afrika-Tour waren dem 18-Jährigen bei seinem Zweisatzsieg über Telfs-Spieler Sandro Kopp kaum anzumerken. "Lukas hat glatter gewonnen als gedacht. Auch in den anderen Matches hatten wir keinen Ausrutscher dabei", ...