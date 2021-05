Ligadebütant musste sich zum Auftakt mit 2:7 geschlagen geben.

Der UTC Radstadt musste am Samstag die Heimreise von seinem Debütmatch in der 1. Tennis-Bundesliga mit leeren Händen antreten. Das Team um "Playing Captain" Gerald Kamitz verlor bei Vizemeister WAC alle Einzel und verabschiedete sich letztlich mit 2:7 aus Wien. "Es war, wie im Vorhinein befürchtet, ein sehr schweres Match für uns", erklärt Kamitz. "In zwei der Einzel wäre mehr drinnen gewesen, aber die haben wir im Match-Tie-Break verloren." In den drei Doppel-Partien, die allesamt über die volle Distanz gingen, ...