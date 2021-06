Pongauer spielen im Herbst in Tulln um den Bundesliga-Titel. Anif setzt Siegesserie in Liga zwei fort.

Der TC Radstadt hat sein Saisonziel in der 1. Tennis-Bundesliga längst weit übertroffen. Statt gegen den Abstieg spielen die Pongauer im Herbst im Final-4-Turnier um den Meistertitel. Das Ticket für Tulln löste die Mannschaft um Kapitän Gerald Kamitz am Samstag mit einem 5:4-Sieg im Play-off-Match in Steyr.

An Nummer eins kam diesmal der tschechische Routinier Lukas Rosol zum Einsatz, der für seinen fehlenden Landsmann Jaroslav Pospisil einsprang. Im Topspiel musste er sich allerdings dem Ukrainer Vitaliy Sachko im Matchtiebreak mit 12:14 geschlagen geben. Lukas Neumayer, Benedikt Emesz und Daniel Geib sorgten mit ihren Siegen für ein 3:3 nach den Einzeln. Im Doppel machten die Radstädter dann alles klar. Sebastian Prechtel und Manfred Nareyka setzten sich wie Kamitz und Rosol in zwei Sätzen durch. Damit war es egal, dass Geib und Emesz ihr Doppel noch im Matchtiebreak verloren.

"Wir haben jetzt schon viel mehr erreicht, als wir uns erwartet haben", freute sich Kapitän Kamitz über den Überraschungserfolg, der den Einzug ins Bundesliga-Finale sicherte. "Nach Tulln fahren wir sicher als Außenseiter. Aber ganz ohne Chancen sind wir auch dort nicht."

Kommende Saison wird neben Radstadt auch Anif in der obersten Spielklasse vertreten sein. Die Flachgauer setzten am Samstag ihre Siegesserie in der 2. Bundesliga fort. Nach dem 6:3-Heimsieg über Hochwolkersdorf ist die Truppe um Kapitän Bernd Kößler eine Runde vor Schluss nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Zum Kehraus geht es kommende Woche noch nach Waidhofen an der Ybbs, wo die Anifer die Saison mit dem achten Sieg im achten Spiel krönen wollen.