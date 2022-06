Radstädter mussten nicht lange zittern

Da Irdning nicht stolperte, zogen die Pongauer erneut ins Halbfinale der 1. Bundesliga ein. Anif gingen gegen Dornbirn fast die Spieler aus.

Mit ihrem Sieg am Freitag in Dornbirn hatten die Tennis-Herren aus Radstadt die Weichen bereits Richtung Halbfinale in der 1. Bundesliga gestellt. Nur ein Sensationssieg von Harland über Ligadominator Irdning hätte den Pongauern am Sonntag noch einen Strich durch die Rechnung machen können.

Mannschaftsführer Gerald Kamitz verfolgte das Match per Internet von Bratislava aus, wo er seinen Schützling und Teamkollegen Lukas Neumayer bei einem Challengerturnier betreute. Während dort für das Radstädter Toptalent in Runde eins das Aus kam, waren die Nachrichten aus der Heimat besser. "Nach den Einzeln hat Irdning bereits mit 3:1 geführt, damit war uns der Einzug ins Final-4 schon sicher", erzählt Kamitz. "Im Halbfinale gegen Mauthausen erwarten wir uns ein offenes Match."

Anif war indes bereits vor der letzten Runde überraschenderweise aus dem Aufstiegsrennen ausgeschieden. Im finalen Heimspiel gegen Dornbirn ging es deshalb am Sonntag nur noch um eine Verbesserung der Ausgangslage fürs untere Play-off. Mit einem 8:1 über die Vorarlberger feierten sie ihren zweiten Saisonsieg. "Wir haben ähnlich wie am Freitag aufgestellt", erklärt Anifs Mannschaftsführer Bernd Kößler, der selbst wegen einer Erkältung passen musste.

Da zudem Routinier Gerald Mandl nach seinem Leistenbruch samt OP ebenso wenig antreten konnte wie Nachwuchstalent Julian Platzer, musste ein 19-Jähriger aushelfen. "Zum Glück haben wir Richard Stoiberer noch gehabt, sonst wäre da keiner mehr gewesen", verrät Kößler. So musste man abermalig das Gentlemen's Agreement, das den Einsatz von maximal zwei Legionären vorsähe, brechen und brachte drei Ausländer im Einzel und vier im Doppel zum Einsatz. Die einzige Niederlage setzte es für Stoiberer im letzten Einzel.

"Es ist für uns dann ziemlich glattgelaufen. Es war auf jeden Fall wichtig heute, um viele Punkte ins untere Play-off mitzunehmen. Ich denke, dass wir dort normal schon gute Karten im Kampf um den Klassenerhalt haben", betont Kößler.