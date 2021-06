Tennis-Rüpel will in Anif aufschlagen

Bad Boy Benoît Paire hat für das ATP-Challenger um eine Wildcard angefragt. Drei Freikarten sind bereits vergeben, zwei Salzburger versuchen sich in der Qualifikation.

Eine Woche vor dem ATP-Challenger in Anif steht ein äußerst prominenter Name auf der Warteliste. "Benoît Paire hat um eine Wildcard angefragt. Wir haben ihm noch nicht zugesagt, weil wir Wimbledon abwarten und es durchaus sein kann, dass mehrere Stars, die dort früh verlieren, bei uns spielen wollen", erklärt Gastgeber Gerald Mandl. Paire war im Vorjahr die Nummer 19 der Welt, ehe er nach der Coronapause mit Eskapaden Aufsehen erregte. Der Franzose wäre also sportlich ein absoluter Kracher und garantiert, ...