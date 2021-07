Krajinovic verzichtet wegen Müdigkeit kurzfristig auf einen Start in Salzburg. Lokalmatador Aichhorn erbt seine Wildcard. Drei Radstädter spielen am Sonntag in der Qualifikation.

Filip Krajinovic wird nun doch nicht beim mit 111.111 Euro dotierten Tennisturnier der ATP-Challenger-Tour in Anif aufschlagen. Als Nummer 44 der Weltrangliste wäre der Serbe hier an eins gesetzt gewesen. Nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon ist Krajinovic auch gleich nach Salzburg gereist, um sich auf das am Montag startende Turnier vorzubereiten. Doch zwei Tage vor seinem ersten Auftritt entschied sich der Top-50-Spieler, doch nicht in Anif zu starten. Als Grund für seine vorzeitige Abreise gab er Müdigkeit an.

Vom Verzicht des Serben profitieren nun einige Salzburger Spieler. Denn seine Wildcard erbt Lokalmatador Jakob Aichhorn, der sich damit die Qualifikation erspart und gleich im Hauptbewerb antritt. Der 22-Jährige war beim internen Ausscheidungsturnier Zweiter hinter Anifs Toplegionär Peter Heller geworden. Die dritte Wildcard neben dem Deutschem und Aichhorn wäre eigentlich für den frischgebackenen Staatsmeister reserviert gewesen. Österreichs Nummer vier, Sebastian Ofner, verzichtet aber auf ein Antreten in Anif und reist stattdessen weiter in die USA. Damit erhielt Maximilian Neuchrist trotz der Finalniederlage gegen Ofner die Startberechtigung für das Challenger-Turnier in Salzburg.

Vom Aufstieg von Lokalmatador Aichhorn in den Hauptbewerb profitiert mit Benedikt Emesz ein weiterer Lokalmatador. Der Erstligaspieler aus Radstadt darf nun am Sonntag (ab 10 Uhr) wie seine Clubkollegen Lukas Neumayer und Björn Manfred Nareyka in der Qualifikation antreten.