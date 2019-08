Da Gabriel Schmidt kurzfristig erkrankt war, stand das LM-Finale der Herren vor der Absage. Bernd Kößler stimmte einer Verschiebung zu.

Unter keinem guten Stern standen heuer die Salzburger Tennis-Landesmeisterschaften im Tennispoint Anif. Der Damenbewerb musste nach zahlreichen Absagen gestrichen werden, und auch bei den Herren verzichteten Topspieler wie Titelverteidiger Benedikt Emesz, Jakob Aichhorn (beide STC) und Lukas Neumayer (Radstadt) auf ihre Teilnahme.

Umso größer war bei den Veranstaltern die Freude über das für Sonntag angesetzte "Traumfinale" zwischen dem an Nummer eins gesetzten Oberndorfer Gabriel Schmidt und dem Anifer Lokalmatador Bernd Kößler. Doch wenige Stunden vor Matchbeginn kam die nächste Hiobsbotschaft. Der topgesetzte Schmidt war über Nacht an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt, ein Antreten im Finale war für den nun bettlägerigen Sportler schlichtweg unmöglich. Dabei hatte der Oberndorfer am Samstag noch groß aufgespielt und bei seinen Siegen über den Anifer Richard Stoiberer und Marco Moises aus Radstadt jeweils nur drei Games abgegeben.

Die kurzfristige Absage der Nummer eins schmerzte aber nicht nur die Veranstalter, sondern auch Finalgegner Kößler. Am grünen Tisch wollte er den Titel jedenfalls nicht einstreichen. "Mir geht's nicht um Preisgeld, Punkte oder Medaille. Mir geht es hauptsächlich darum, ein tolles Match zu spielen. Darauf habe ich mich gefreut und diese Freude möchte ich auch wirklich erleben", erklärte der Anifer und stimmte kurzerhand der Verlegung des Endspiels auf den 21. September zu. Mit dieser sportlichen Geste setzte Kößler zum Abschluss der Landesmeisterschaft zumindest noch ein positives Zeichen.

Salzburger Landesmeisterschaft (Freiluft) in Anif: Herren-Einzel: Finale: Gabriel Schmidt (Oberndorf-1) - Bernd Kößler (TC GM-Sports Anif-3) Finale wegen Magen-Darm-Grippe Schmidt verschoben; Halbfinale: Schmidt - Marco Moises (Radstadt) 6:2, 6:1, Kößler - Daniel Geib (TC Bergheim-2) 6:4, 6:0; Viertelfinale: Schmidt - Richard Stoiberer (TC GM Sports Anif) 6:3, 6:0, Moises - Alexander Lindenbauer (1. Halleiner TC) 6:3, 2:6, 6:3, Kößler - Clemens Linnemann (TC GM-Sports Anif) 6:2, 6:1, Geib - Matthias Hopfer (TC GM-Sports Anif) 6:0, 6:0.