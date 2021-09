Die Pongauer gewinnen in der Bundesliga35 auch in Stans 5:2 und spielen nun am Samstag (11 Uhr), bei der Generalprobe für das "Finale dahoam", gegen Colony Wien und dem Gruppensieg.

SN/werner müllner Patrick Wölfler steuerte einen Punkt zum 5:2-Sieg in Stans bei.

Das Herrenteam des TC St. Johann hat in der Tennis-Bundesliga 35 im zweiten Spiel den zweiten 5:2-Sieg gefeiert. Dem Auftakterfolg in Pregarten ließen die Pongauer ein ungefährdetes 5:2 in Stans folgen. Angeführt von den Toplegionären Jaroslav Pospisil und Christopher Kas sorgten Kapitän Christian Mortsch und Patrick Wölfler bereits nach den Einzeln für die uneinholbare 4:1-Führung. Nun kommt es am Samstag (ab 11 Uhr) im dritten und letzten Gruppenspiel gegen Colony Wien zum Duell um den Gruppensieg. "Wir wollen den Gruppensieg, können gegen Colony aber locker drauflos spielen", freut sich Wölfler auf die Generalprobe für das Final-Wochenende von 17. bis 19. September auf der eigenen Anlage.