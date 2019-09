Die Pongauer besiegten Colony Wien 4:3 und dürfen damit sogar vom Meister-Play-off träumen.

Der TC St. Johann hat zum Auftakt der Tennis-Bundesliga +35 überrascht. Die Pongauer feierten im einzigen Heimspiel der Saison ein 4:3 über Colony Wien und nutzten dabei die Gunst der Stunde gegen die favorisierten, aber dezimierten Gäste.

Christoph Illmer (4:6, 3:6 gegen Werner Eschauer) und Daniel Wieser verkauften sich teuer, mussten sich aber wie erwartet geschlagen geben. Nachdem die Wiener ein Einzel kampflos abgaben, brachten der deutsche Top-Legionär Christopher Kas und Christian Mortsch die Pongauer zum 3:2 auf die Siegerstraße. Mit je einem Punkt im Doppel war der 4:3-Sieg perfekt.

"Wir haben die Chance gewittert und waren dann zur Stelle", sagt Kapitän Illmer. So darf St. Johann sogar mit dem Meister-Play-off spekulieren. Dafür bedarf es aber zumindest eines weiteren Sieges. Am Samstag folgt das Gastspiel in Klosterneuburg.

Quelle: SN