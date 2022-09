St. Johann schafft beim Heimturnier erneut den Finaleinzug

Der Gastgeber und Titelverteidiger besiegte Pregarten mit 4:1, ist am Sonntag im Endspiel um den Titel in der der Bundesliga35 aber Außenseiter.

St. Johann ist erneut ins Endspiel der Tennis-Bundesliga35 eingezogen. Die Pongauer bezwangen am Samstag beim Heimturnier um den Titel Pregarten mit 4:1 und treffen im Finale am Sonntag (11 Uhr) wie schon die letzten beiden Jahre auf Neudörfl. Dabei hofft St. Johann auf besseres Wetter, um statt in der Halle beim Hotel Alpina Alpendorf im Freien auf der eigenen Anlage antreten zu können. "Da erhoffen wir uns mehr Zuschauer und rechnen uns bessere Chancen aus", betont Patrick Wölfler, der gegen Pregartens Ronald Hofstadler nur ein Game abgab.

Kamitz verhinderte Doppel

Recht einseitig verliefen auch die Partien von St. Johanns Legionären Luca Vanni und Jaroslav Pospisil, die jeweils glatt in zwei Sätzen siegten. Christoph Illmer war gegen den Tschechen Theodor Devoty hingegen chancenlos. Zur Schlüsselpartie wurde so das Match von Gerald Kamitz gegen Georg Lindinger, das als einziges über die volle Distanz ging. Im entscheidenden Durchgang setzte sich der Salzburger mit 10:5 durch, womit keine Doppel mehr ausgetragen wurden.

Glühwein gegen neuen Tschechen

Im Finale trifft St. Johann nun auf den Erzrivalen Neudörfl, der sein Halbfinalmatch gegen Klosterneuburg ohne Satzverlust mit 4:0 gewann. "Da sind wir heuer sicher klarer Außenseiter, sehen uns aber auch nicht komplett chancenlos", meint Wölfler. Immerhin hat Neudörfl für das Finale einen weiteren tschechischen Legionär verpflichtet. St. Johann will da mit einem motivierten Heimpublikum dagegensetzen und verspricht gratis Glühwein für alle Zuschauer.