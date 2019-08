Ehemalige Davis-Cup-Spieler schlagen in der Tennis-Bundesliga +35 auf. Im Heimspiel am Samstag gegen Colony Wien hängen die Trauben hoch, spätestens im Play-off wollen die Pongauer aber zur Stelle sein.

Mit dem einzigen Heimspiel startet das Herren-Team des TC St. Johann am Samstag (11 Uhr) in seine zweite Saison in der Bundesliga +35. Zu Gast ist der Colony Competition Club Wien mit dem ehemaligen Top-100-Spieler Werner Eschauer sowie drei weiteren Ex-Profis. Die Pongauer werden vom deutschen Ex-Davis-Cupspieler Christopher Kas angeführt. "Wir wollen uns in den drei Gruppenspielen als Außenseiter so teuer wie möglich verkaufen. Vielleicht gelingt uns die eine oder andere Überraschung", sagt Co-Kapitän Christoph Illmer. Die weiteren Gegner sind Klosterneuburg (7. September) und Hartberg (14. September) jeweils auswärts.

Die Mannschaft am Samstag komplettieren Daniel Wieser, Christian Mortsch und Michael Minichberger. Im Zwölf-Mann-Kader stehen außerdem Neuerwerbung Soma Kesthely sowie die Doppel-Weltklassespieler Julian Knowle und Alexander Peya. Während Peya nach seiner Ellbogen-Verletzung wohl erst 2020 sein Comeback gibt, spekuliert St. Johann mit einem Einsatz von Knowle im Play-off (21./22. September), in dem es wohl um den Klassenerhalt gehen wird.

"Wenn wir in Bestbesetzung antreten, dann sind die meisten Gegner in unserer Reichweite. Dann haben wir speziell mit Christopher und Julian zwei Asse im Ärmel. Wir sind also zuversichtlich, dass wir auch heuer wieder unseren Platz in der vom Niveau her immer stärkeren Liga finden", sagt Illmer. Gelingt das, dann plant man nächstes Jahr das Final-Four-Turnier auszutragen. "Dafür wollen wir jetzt sportlich die Basis schaffen", sagt Illmer, dessen Mannschaft dank Hauptsponsor Paulaner nicht nur auf den vorderen Positionen gut genug aufgestellt sein sollte. Christoph Breuer, Peter Scharler, Uwe Zisser und Claus Derdak können ebenfalls punkten.

