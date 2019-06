Zum Abschluss der Bundesliga-Saison feierten die Tennis-Herren des STC einen 6:3-Heimsieg über Steyr und gewannen damit zumindest das Untere Play-off souverän.

Den erhofften Sprung ins Bundesliga-Finale der besten vier hat der STC zwar heuer verpasst, doch zumindest im Unteren Play-off lief alles nach Wunsch. Die Salzburger setzten sich am Samstag mit 6:3 gegen Steyr durch. Damit blieben sie auch im fünften und letzten Play-off-Spiel unbesiegt und sicherten sich Platz fünf in der Endtabelle.

Weniger zufrieden mit der frisch beendeten Saison ist Bergheim. Die Salzburger standen schon vor der letzten Begegnung als Absteiger fest, da sie zu mehreren Ligaduellen nicht mit der nötigen Anzahl an Spielern angetreten war. In diese Situation war der Club aber nur geraten, weil der österreichische Verband mitten in der Saison mehrere bislang als Österreicher behandelte Spieler zu Legionären umgestuft hatte. So konnten auch am Samstag im letzten Heimmatch gegen Krems nicht alle Spiele besetzt werden. Zumindest gewann man zum Abschluss noch zwei Doppel- und zwei Einzelpartien, verlor aber das Duell mit Steyr letztlich mit 4:5. Radstadt war am letzten Spieltag nicht mehr im Einsatz und schloss die Zweitliga-Saison auf Rang sieben ab.

Quelle: SN