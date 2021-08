Gabriel Schmidt ist der große Gejagte bei der Tennis-Landesmeisterschaft am STC.

Viele Salzburger Spitzenspieler wie Lukas Neumayer, Jakob Aichhorn, Bernd Kößler oder Titelverteidiger Benedikt Emesz machen heuer einen Bogen um die Tennis-Landesmeisterschaften. So ist Gabriel Schmidt der klare Topfavorit bei den am Donnerstag beginnenden Titelkämpfen am Salzburger TC. Alles andere als Gold für den Oberndorfer wäre eine Sensation. Dieser am nächsten kommen können Daniel Geib und Richard Stoiberer. Die Nummern zwei und drei der Setzliste würden im Halbfinale aufeinandertreffen. Während sich Salzburgs Nachwuchsspieler kollektiv erstmals mit der Elite messen, gibt es bei den Damen nur drei Nennungen. Betina Stummer ist da eine Klasse für sich.