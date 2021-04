Gabriel Schmidt spielte sich im winterlichen Lockdown mitten in die nationale Elite. Der Oberndorfer ist derzeit Österreichs bester Amateur.

Mit Beginn des Winter-Lockdowns wurden die Hallen für Kinder und Hobbyspieler geschlossen. Und so ist Gabriel Schmidt, wie die meisten Tennistrainer, seit November arbeitslos. Was also tun, außer selbst zu trainieren? Dass die national besten 50 Herren und Damen trainieren und Turniere spielen durften, nahm der 29-jährige Oberndorfer dankend an. "Zum Zeitvertreiben", wie er sagt.

Seither hat sich Schmidt bis auf Platz elf der ÖTV-Rangliste gespielt. Damit ist er nicht nur die Nummer eins in Salzburg, sondern auch ...