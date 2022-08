WM-Debüt macht Lust auf mehr

Drei Salzburgerinnen erreichten mit Österreich bei der Tennis-WM +40 Rang acht. Das Abenteuer in Portugal soll eine Fortsetzung finden.

Drei Salzburgerinnen haben Österreich bei der Tennis-WM +40 in Lissabon vertreten und dabei den beachtlichen achten Rang unter 19 Nationen belegt. Mit der Kärntnerin Julia Adlbrecht bildeten Sandra Gruber, Denise Greilinger und Marta Szabo das rot-weiß-rote Team, für das sogar noch mehr möglich gewesen wäre. Ein 1:2 im letzten Gruppenspiel gegen Argentinien vereitelte den Aufstieg in die Top-6, die um den WM-Titel spielten. Doch mit Siegen gegen Portugal, Finnland, Großbritannien und England aus insgesamt sechs Begegnungen resümierten Gruber und Greilinger, die heuer schon Henndorf zum Staatsmeistertitel +35 geführt hatten, ihr Debüt nicht nur aus sportlicher Sicht sehr positiv. "Abgesehen davon, dass viele Ex-Profis für ein hohes Niveau gesorgt haben, war die Veranstaltung großartig aufgezogen", erzählt Gruber, die wie Greilinger nur ein Einzel verlor. Ehemalige Weltklassespieler wie der Franzose Arnaud Clement werteten die Jungsenioren-Titelkämpfe in drei Altersklassen auf.

Während in Lissabon diese Woche auch noch die Einzel-WM stattfindet, machte das Portugal-Abenteuer bei den Salzburgerinnen Lust auf mehr. In der Türkei (Manavgat) steigt die nächste WM - vielleicht mit einer größeren Salzburger Abordnung.