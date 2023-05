Tennisherren spielen weiter vorne mit

Während die Tennisherren aus Radstadt den zweiten Sieg im zweiten Match der Saison einfuhren, triumphierten auch die Damen des UTC Altenmarkt. Das Frauenteam des SV Schwarzach musste sich knapp mit 3:4 gegen Zell am See geschlagen geben und die St. Johannerinen starten am 18. Mai in die Saison.

Nachdem die Radstädter Tennisherren in der Landesliga A zum Saisonauftakt knapp mit einem 4:5 nach Matches gegen den TC Zell am See durchsetzen konnten, folgte nun in Runde zwei der nächste Sieg für die Ennspongauer Truppe.

Den Gastgebern aus Wals-Siezenheim ließ man beim Spiel am 13. Mai kaum eine Chance, holte sich souverän mit 7:2 den Sieg und lacht somit weiterhin ungeschlagen von der Tabellenspitze. Gemeinsam mit dem UTC Bergheim und dem UTC Eugendorf stellen die Radstädter in der neun Teams umfassenden Liga die einzigen ungeschlagenen Mannschaften. Schon am 18. Mai geht es am St. Martiner Tennis-Court für die Radstädter zum Spitzen-Duell gegen Bergheim, die in zwei Spielen lediglich drei Matches von 18 Matches aus der Hand gegeben haben.

Pongauer Damen spielen sich warm

Anders läuft es beim Frauenteam des SV Schwarzach. Zum Start in die Saison der Landesliga A mussten sich die Damen des Sportvereins mit einer 3:4-Niederlage gegen den TC aus Zell am See geschlagen geben.

In der Landesliga B der Damen startete der UTC Altenmarkt nach Maß, sicherte sich einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen den TC Maxglan Salzburg und freut sich derzeit über den Platz an der Tabellenspitze. Das St. Johanner Frauenteam startet am 18. Mai gegen Abtenau in die Saison.