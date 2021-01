Teresa Stadlober: "Ich spekuliere nicht mit einer Medaille"

Die Radstädterin Teresa Stadlober wirft im SN-Interview einen kritischen Blick auf den heimischen Langlauf und ihre bisherigen Saisonleistungen.

Österreichs Langlauf ist schon Schlimmeres passiert als ein neunter Gesamtrang bei der Tour de Ski, doch die Erwartungen an Aushängeschild Teresa Stadlober sind enorm gestiegen. Noch dazu weil es in fünf Wochen bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf um Medaillen geht. Wie sich die 27-jährige Salzburgerin auf den Saisonhöhepunkt vorbereitet und wie gut sie den österreichischen Langlaufsport zwei Jahre nach dem Dopingskandal von Seefeld aufgestellt sieht, erzählt Stadlober im Interview.

Die Tour de Ski mit acht Etappen in ...