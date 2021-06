Testlauf vor Heim-EM stimmt Triathleten Hollaus und Pertl positiv

Salzburger Duo kam beim Europacup in Portugal am Samstag zwar nicht über die Ränge elf und 19 hinaus, nimmt aber viele Erkenntnisse mit nach Hause. Diese gilt es schon in einer Woche bei der Europameisterschaft im nahen Kitzbühel zu nutzen.

SN/abios/aitzetmüller Die beiden stärksten Salzburge Triathleten: Lukas Hollaus und Lukas Pertl (vorne von links nach rechts).

Zum Testen sind die Salzburger Triathleten Lukas Hollaus und Lukas Pertl zum Sprint-Europacup ins portugiesische Coimbra gereist - dank ihrer guten Weltranglistenpositionen gar als Nummer eins und vier des Wettkampfs. In diesem mussten sich die beiden aber mit den Rängen elf und 19 begnügen. "Das Resultat ist nicht im Vordergrund gestanden. Ich habe den Bewerb im vollen Training mitgenommen", erklärt Hollaus. Verbessertes Schwimmen von Lukas Hollaus Der Pinzgauer Olympionike in spe hatte nach schwachen Schwimmleistungen in den vergangenen Wochen den Fokus auf die erste Disziplin gelegt und zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. "Weil zuletzt einiges schiefgelaufen ist, wollte ich etwas ausprobieren und Selbstvertrauen tanken. Das hat gut funktioniert", sagt der 34-jährige Niedernsiller, der praktisch zeitgleich mit seinem Trainingskollegen Pertl im Mittelfeld aus dem Wasser stieg. Weil es auf der regennassen Radstrecke danach zu vielen Stürzen in der dritte Gruppe um die beiden Salzburger kam und diese kein Risiko vor der anstehenden Europameisterschaft in Kitzbühel gehen wollten, gerieten die absoluten Spitzenplätze außer Reichweite. Hollaus mit stärkster Laufzeit - Fokus auf Heim-EM Mit der stärksten Laufzeit des gesamten Feldes sicherte sich Hollaus aber noch den elften Rang. "Ein sehr guter Abschluss, der mich positiv stimmt", betont der Pinzgauer. Pertl hingegen kam nach einem zwischenzeitlichen Durchhänger auf der Laufstrecke und einem starken Finish als 19. ins Ziel. "Ein guter Test für Kitzbühel, wo ich von Anfang bis Ende ein lässiges Rennen haben will", sagt der 26-jährige Gasteiner, der den Blick schon auf die Heim-EM am kommenden Wochenende gerichtet hat.