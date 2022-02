Texaner verleihen den Salzburg Ducks Flügel

Der AFL-Aufsteiger geht dank Neuverpflichtungen zuversichtlich in die neue Saison. Nicht nur auf dem Spielfeld spüren die Salzburger Auftrieb.

Während mit dem Super Bowl zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals in der Nacht auf Montag die NFL-Saison der besten American-Football-Spieler der Welt endet, stecken die Salzburg Ducks mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Nach dem Aufstieg messen sich die Salzburger ab 27. März, wenn die Saison bei den Danube Dragons in Wien eröffnet wird, mit den stärksten Teams in Österreichs höchster Spielklasse AFL.

"Wir sind guter Dinge und werden bestens vorbereitet in die Meisterschaft starten", sagt Ducks-Obfrau Christine Gappmayer. Und das trotz Trainingsbedingungen, die besser sein könnten: Denn auf dem Kunstrasen im Nonntaler Sportzentrum Mitte sind nur Einheiten am Freitagabend, Samstagvormittag und Montag möglich.

Erfreulicher: Neben Quarterback Kris Denton, der in seine dritte Saison in Salzburg geht, laufen künftig zwei weitere Texaner für die Ducks auf: Safety Hunter Schmidt und Linebacker Sam Taylor, der auch als Runningback spielen kann, verstärken die Defense. Während Taylor, der noch nicht in Salzburg ist, als physisch starker Verteidiger gepriesen wird, soll Schmidt Defense Coordinator Rick Rhoades als verlängerter Arm dienen, wenn der Coach in den USA weilt. "Hier sind uns zwei Glücksgriffe gelungen", sagt der sportliche Leiter der Ducks, Florian Geyer.

Die Bundesliga wurde von sechs auf zehn Teams aufgestockt. Absteiger gibt es heuer keinen. Die Vereine haben dennoch allesamt personell aufgerüstet. Salzburg wird als Nummer sieben der Rangliste geführt. "Wir gehen davon aus, mithalten zu können und vorn dabei zu sein", sagt Geyer, der wie Gappmayer hofft, dass die Coronasituation volle Stadien zulässt. Hunderte Saisonkarten für die fünf Heimspiele in Maxglan wurden bereits verkauft. Alle Duelle werden auch via Livestream übertragen. "Es wird eine spannende Saison, weil wirklich viele Teams auf demselben Level sein werden", sagt die Obfrau des Aufsteigers.

Die Salzburger arbeiten auch an der Infrastruktur. Das Football-Zentrum in Liefering soll einen Kunstrasen bekommen. Die Gespräche mit Stadt und Land laufen. "Wir bekommen positive Signale", sagt Gappmayer. Und wer holt sich den Super Bowl? Die Ducks-Verantwortlichen tippen auf die favorisierten Los Angeles Rams, die auch Heimvorteil genießen. "Sie gewinnen 30:24", legt sich Geyer fest.