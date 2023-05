Thalgau bleibt dank Urgestein auf Meisterkurs und hält Torjäger - Konkurrenten verstärken sich

Christoph Enzesberger, der in seiner Karriere bisher stets für Thalgau kickte, entschied das intensive Duell in Siezenheim in der Nachspielzeit - nicht die einzige Erfolgsmeldung des Spitzenreiters.

Thalgau hat eine weitere Hürde Richtung Meistertitel in der Salzburger Liga genommen. Und in Siezenheim war der Spitzenreiter am Donnerstagabend wie erwartet voll gefordert. Die aggressiven, temporeichen Hausherren bereiteten den Thalgauern eine Stunde lang große Probleme. Nachdem sie ein Chancenplus vor der Pause nicht in einen Vorsprung ummünzen konnten, bescherten Rafael Zaic und Moritz Waldmann kurz danach eine 2:0-Führung. Doch Thalgau kämpfte sich wie gegen Neumarkt zuletzt stark zurück - mit einem gravierenden Unterschied. "Diesmal haben wir uns für die überragende Moral auch belohnt", sagt Trainer Christoph Gruber, dessen Team nach der 2:3-Niederlage in der vergangenen Runde nun 3:2 siegte.

Enzesberger fixiert Sieg per Ferse - Mrkonjic bleibt

Simun Jagic, dessen Zukunft am Montag geklärt sein soll, vollendete im Strafraum doppelt. Und in der 92. Minute lenkte der 33-jährige Joker Christoph Enzesberger eine Hereingabe per Ferse ins Tor. "Nach einer Stunde ist das Spiel in unsere Richtung gekippt und dann haben wir viel Druck erzeugt. Daher ist der Sieg auch verdient", sagt Gruber. Sein Team, dem nach einer Vertragsverlängerung auch in der kommenden Spielzeit Toptorjäger Franz Mrkonjic angehören wird, hat sieben Punkte Vorsprung auf Bürmoos. Der Tabellenzweite kann nach dem Sieg gegen Puch nun am Samstag gegen Schwarzach nachziehen.

Bergheim und Eugendorf verstärken sich

Bereits am Freitag will Fixabsteiger Bergheim, wo Puchs Michael Pletschacher für die kommende Saison unterschrieben hat, dem zehntplatzierten Lokalrivalen Hallwang ein Bein stellen. Zu einem direkten Duell zweier Teams im Aufwind kommt es in Itzling: Eugendorf kann beim ASV Salzburg einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt setzen. Der Kader der Flachgauer, die zuletzt Halleins Christopher Mayr als Neuzugang präsentiert haben, nimmt immer konkretere Formen an: Ljubisa Crnogorcevic (Hallein) und Tobias Messner (Bürmoos) wechseln im Sommer.

Puch holt Fötschl - und muss liefern

Puch steht indes unter Druck. Während Präsident Christian Schwaiger weiter große Namen in den Tennengau lotst, ist sein Team nach drei Spielen ohne Sieg tief in den Abstiegskampf der Salzburger Liga verstrickt. Beim Fixabsteiger Altenmarkt ist der Tabellensiebte, der mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang in den Saisonendspurt geht, am Freitag unter Zugzwang. "Wir wollen ohnehin jedes Spiel gewinnen", sagt Spielertrainer Mersudin Jukic.

Die Daumen drückt ab sofort auch Andreas Fötschl. Bischofshofens Trainer übernimmt im Sommer in Puch, wo er als Spieler unter anderem in der 2. Bundesliga aktiv war, die Chefrolle. Die Vereinbarung, die am Donnerstag fixiert wurde, gilt auch für die 1. Landesliga. Noch im Frühjahr nimmt sein künftiger Co-Trainer Christian Lothring die Arbeit bei den Tennengauern auf.

Weiterer Neuzugang vom SAK

Schwaiger schart nach der Verpflichtung von Torjäger Jukic im Winter also weiter Erfolgsgaranten aus seiner Zeit beim SAK um sich: Fötschl entließ er 2019 auf Meisterkurs. Urgestein Lothring blieb bis vor Kurzem Teil des Trainerteams der Nonntaler. Und dort sind aktuell auch Sommerverstärkungen der Pucher tätig: Neben Sebastian Hölzl schließt sich Raphael Kalteis dem ambitionierten Club an.