Thalgau und Bürmoos doppelt gefordert: Ein Titelrennen, keine Einkaufstour

Bürmoos will Thalgau den ersten Platz der Salzburger Liga streitig machen. Am Transfermarkt überwiegen aktuell die Abgänge - noch.

Bürmoos lässt nicht locker. Die Elf von Trainer Daniel Buhacek bleibt Spitzenreiter Thalgau, der mit einem Comeback-Sieg in Siezenheim vorgelegt hat, weiter auf den Fersen. Vier Punkte fehlen dem Verfolger nach dem 4:1-Heimerfolg über Schwarzach. "Wir haben nach der Pause zwei Gänge hochgeschaltet, wollen in Eugendorf jetzt nachlegen und die Thalgauer damit unter Druck setzen", sagt der Bürmooser Chefcoach. Sein Team, aus dem am Samstag Lazar Ugrinovic mit drei Treffern herausragte, ist zu Hause weiter ungeschlagen. Die Saison ist dank ...