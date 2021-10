Thalgau weit hinter den Erwartungen zurück

Die Elf von Trainer Rene Pessler verlor am Samstag in Eugendorf mit 2:3 und findet sich in der Tabelle derzeit nur auf Platz zwölf wieder.

Bis zum Abbruch spielte Thalgau in der vergangenen Saison einer hervorragende Saison und war in der Salzburger Liga hinter Eugendorf und Bürmoos auf Platz drei zu finden. Im Sommer verstärkten sich die Flachgauer unter anderem mit Unterhaus-Goalgetter Franz Mrkonjic und hofften auf einen ähnlichen guten Saisonverlauf. "Wir haben uns zumindest die obere Tabellenhälfte zum Ziel gesetzt", erklärt Thalgau-Obmann Stefan Eiterer. Nach der verdienten 2:3-Niederlage am Samstag gegen Eugendorf findet sich die Pessler-Elf aber nur auf dem zwölften Platz wieder. Sieben Punkte aus neun Spielen sind für die Ansprüche der Thalgauer deutlich zu wenig. Das weiß auch Coach Rene Pessler: "Natürlich haben wir uns deutlich mehr erwartet. Leider machen wir immer wieder individuelle Fehler und waren bisher nur selten komplett. In dieser schweren Phase müssen wir aber zusammenstehen und uns in den letzten Runden vor der Winterpause selbst rausziehen."

Während Goalgetter Mario Bergmüller mit sechs Treffern bisher eine ordentliche Saison spielt, fehlt sein Sturmpartner Franz Mrkonjic schon seit Wochen verletzungsbedingt. "Er fehlt uns natürlich. Leichtes Laufen geht schon wieder, vielleicht kann er in den nächsten Runden wieder spielen", sagt Eiterer, der trotz bisher schwacher Saison von einer Trainerdiskussion nicht wissen will. "Der Trainer steht nicht zur Diskussion." Doch Pessler ist sich bewusst, dass bei weiteren Niederlagen auch seine Person in den Fokus rücken wird. "Der Trainer ist immer das schwächste Glied. Bis jetzt habe ich vom Vorstand keinen Druck bekommen." Mit einem Heimsieg in der kommenden Runde gegen Altenmarkt könnte Thalgau einen ersten Schritt aus dem Tabellenkeller machen. "Die Mannschaft gibt immer alles, ich hoffe, dass wir bald belohnt werden."

Ganz anders sieht die Situation in Eugendorf aus. Nach einem durchwachsenen Saisonstart ist die Elf von Trainer Arsim Deliu zuletzt in Fahrt gekommen und hat als Zweiter nur noch zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Hallein. Beim 3:2-Heimsieg gegen Thalgau konnte neben Torjäger Christof Kopleder, der einen Doppelpack erzielte, auch Thomas Kneissl. Der Youngster brachte seine Truppe nach acht Minuten in Führung und spielte auch danach groß auf.