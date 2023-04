Thomas Berghammer kehrt nach vier Jahren Pause zurück

Thalgauer hatte sich 2019 eine schwere Beinverletzung zugezogen. Beim Bergrennen von Landshaag nach St. Martin/i.M. geht er gleich zwei Mal an den Start.

An das Bergrennen von Landshaag nach St. Martin/i. M. vor vier Jahren hat Motorradpilot Thomas Berghammer beste Erinnerungen. Damals ließ der Thalgauer überraschend alle Bergspezialisten hinter sich und triumphierte mehr als acht Zehntelsekunden vor dem Streckenrekordhalter. Noch im selben Jahr stoppte den Suzuki-Piloten allerdings ein schwerer Unfall.

Beim Superbikerennen in Belgien rutschte er unter die Leitplanke und zog sich schwerwiegende Beinverletzungen zu. "Mir hat es die Haut regelrecht abgezogen. Danach bin ich zwei Monate lang im Krankenhaus gelegen", erzählt Berghammer. Zwar schmerzt der Fuß vor allem bei längerer Beanspruchung noch immer, vom Motorradfahren lässt er sich dadurch aber nicht abbringen. "Ich habe letztes Jahr die Suzuki-GSX-R-Challenge als Veranstalter übernommen und fahre dort auch mit", erklärt der Thalgauer. Das letzte Rennen in Kroatien hat er zur Vorbereitung auf sein Comeback an diesem Wochenende beim Bergrennen nach St. Martin genutzt. "Da fahre ich das erste Mal seit meinem Unfall wieder um einen echten Titel", freut sich Berghammer. An den Start geht er gleich in zwei Klassen. Auf der eigenen Maschine fährt er in der Königsdisziplin Superbike, zudem hat er sich vom Seekirchner Manuel Reichl ein Motorrad ausgeliehen.