Thomas Berghammer über ein Leben für zwei Räder

Im Gespräch mit den Salzburger Nachrichten erzählt Thomas Berghammer von der Faszination, aber auch von den Schattenseiten des Motorradsports in Österreich.

Aktuell steht Motorradfahrer Thomas Berghammer kurz vor dem Gesamtsieg in der Suzuki Challenge 2021. Der 36-Jährige liegt vor dem letzten Saisonrennen mit 195 Punkten souverän auf Platz eins. Das Saisonfinale führt ihn von 10. bis 12. September in die Slowakei. Am Slovakiaring konnte der Rennfahrer bereits am zweiten Rennwochende der Suzuki Challenge einen dritten sowie einen zweiten Platz einfahren und freut sich nun auf den zweiten Zwischenstopp in der Slowakei. Der Salzburger sieht die diesjährige Suzuki Challenge in erste Linie ...