Thomas Geierspichler holte nächstes EM-Gold

Routinier jubelte bei EM über "Maximum". Darf er nun zu Paralympics?

Als Erster ins Ziel zu kommen ist keine neue Erfahrung für Thomas Geierspichler. Doch auch nach seinem elften Europameistertitel zeigte sich der Salzburger Rennrollstuhlfahrer am Freitag überwältigt von Glücksgefühlen: "Ich genieße es, bin dankbar, erleichtert, gesegnet und super happy", sagte der 45-jährige Anifer nach seinem Triumph über 1500 Meter (4:18.14 Minuten) zum Abschluss der Para-Leichtathletik-EM im polnischen Bydgoszcz.

Wenige Tage nach seinem Sieg im 400-Meter-Rennen hatte Geierspichler zum zweiten Mal bei dieser EM die Nase vorn. In einem taktisch geprägten Rennen ließ der Salzburger Routinier auf der Zielgeraden den Litauer Kestutis Skucas und den Schweizer Fabian Blum hinter sich. "Ich habe mir eine EM-Medaille erhofft und mit zwei Goldenen das Maximum erreicht", erklärte Geierspichler zufrieden. "Es zahlt sich aus, wenn man auch in schwierigen Phasen ruhig bleibt und Vertrauen in seine Fähigkeiten hat."

Ob der Flachgauer auch bei den Paralympics in Tokio im Sommer sein Können zeigen kann, entscheidet sich in den kommenden Tagen, wenn die letzten Quotenplätze zugewiesen werden. Der Salzburger hat zuletzt die geforderte Zeit unterboten. "Ich habe das Nötige getan. Jetzt bin ich gespannt, ob es reicht", sagt der Goldmedaillengewinner von Athen 2004 und Peking 2008. In Tokio will Geierspichler ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsgeschichte schreiben.